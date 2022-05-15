Лесной пожар подошел в туристическому центру на Алтае

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Природный пожар подобрался к селу Артыбаш в Республике Алтай. Это курортная зона в районе Телецкого озера.

«В районе села Артыбаш Турочакского района действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села», — сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай утром 15 мая.

Проводятся работы по созданию противопожарного разрыва, просеки на расстоянии 600 метров от поселения, уточнили в ведомстве.

Группировка спасателей увеличена до 128 человек и 22 единиц техники.

Село Артыбаш находится на берегу Телецкого озера. Это одно из самых популярных туристических мест на Алтае.

UPD (14:00) Площадь пожара выросла вдвое, до 2 га, сообщили в МЧС. Эвакуация населения не проводится, угрозы жилью нет, заявили в ведомстве.

Группировка сил увеличена уже до 159 человек и 27 единиц техники. К месту пожара выехал начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

UPD (14:13) «Пожар локализован. Удалось остановить дальнейшее распространение огня», — заявили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

