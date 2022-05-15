Лесной пожар подошел в туристическому центру на Алтае

© ГУ МЧС по Республике Алтай
Лесной пожар подошел в туристическому центру на Алтае
15 Май 2022, 07:34

Природный пожар подобрался к селу Артыбаш в Республике Алтай. Это курортная зона в районе Телецкого озера.

«В районе села Артыбаш Турочакского района действует природный пожар на площади 1 га на расстоянии 1 км от села», — сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай утром 15 мая.

Проводятся работы по созданию противопожарного разрыва, просеки на расстоянии 600 метров от поселения, уточнили в ведомстве.

Группировка спасателей увеличена до 128 человек и 22 единиц техники.

Село Артыбаш находится на берегу Телецкого озера. Это одно из самых популярных туристических мест на Алтае.

UPD (14:00) Площадь пожара выросла вдвое, до 2 га, сообщили в МЧС. Эвакуация населения не проводится, угрозы жилью нет, заявили в ведомстве.

Группировка сил увеличена уже до 159 человек и 27 единиц техники. К месту пожара выехал начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков.

UPD (14:13) «Пожар локализован. Удалось остановить дальнейшее распространение огня», — заявили в ГУ МЧС по Республике Алтай.


Теги



Новости из рубрики:



Выбор редакции
Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать» Бездомье Янки Дягилевой: «Убивать, хоpонить, гоpевать, забывать»
Последние материалы
15 Май, 12:00
Знаменитый «Торговый центр» новосибирского Академгородка банкротят
15 Май, 09:27
Рабочий погиб, двое пострадали при укладке железной дороги под Барабинском
15 Май, 08:50
Первого замглавы новосибирского ГУФСИН уволили по утрате доверия
15 Май, 07:34
Лесной пожар подошел в туристическому центру на Алтае
15 Май, 06:57
Число погибших в Украине новосибирцев приблизилось к 40
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования