Первого замглавы новосибирского ГУФСИН уволили по утрате доверия

© yarwiki.ru. Евгений Попов
Первого замглавы новосибирского ГУФСИН уволили по утрате доверия
15 Май 2022, 08:50

Первый замначальника ГУФСИН по Новосибирской области Евгений Попов был уволен из управления. Решение принято в связи с утратой доверия.

Евгений Попов лишился должности первого замначальника ГУФСИН по Новосибирской области. Решение было подписано еще в феврале 2022 года, следует из федерального реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия. На сайте управления уже нет его фамилии.

На сайте Госслужбы утверждается, что Попов нарушил Федеральный закон «О противодействии коррупции» в части конфликта интересов. Кроме того, он в нарушение закона «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ» не сообщил начальнику «о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов» и не предпринял меры «по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов».

На фоне отставки Попова президент Р Ф Владимир Путин в марте 2022 года назначил начальником новосибирского ГУФСИН руководителя УФСИН по Архангельской области, уроженца Северной Осетии Алана Купеева.

Евгений Попов — выходец из Алтайского края. Он работал в уголовно-исполнительной системе с 1995 года на разных должностях, возглавлял ИК-3. В 2016-м назначен первым замначальника УФСИН по Алтайскому краю, в 2019-м его перевели в кресло главы УФСИН по Ярославской области. Он сменил Максима Залесова на фоне скандала после публикации видео жестоких пыток над заключенным ярославской ИК-1 Евгением Макаровым.

В конце 2021 года УФСИН по Ярославской области снова сменило начальника — вместо Попова был назначен врио начальника ГУФСИН по Новосибирской области Юрий Емец. После этого о месте работы Попова публично не сообщалось, но, как следует из данных Госслужбы, его могли отправить в Новосибирск первым замначальника управления.


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