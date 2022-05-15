Рабочий погиб, двое пострадали при укладке железной дороги под Барабинском

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Рабочий погиб, двое пострадали при укладке железной дороги под Барабинском
15 Май 2022, 09:27

Три работника получили травмы при укладке железнодорожного полотна в Новосибирской области. Младший из них погиб.

Три человека в возрасте от 19 до 36 лет проводили ночные работы по демонтажу и укладке железнодорожного полотна на перегоне «Труновское-Кожурла» Западно-Сибирской железной дороги. Их травмировал тепловоз ТЭМ-2, сообщили в Восточном межрегиональном управление СК РФ на транспорте.

«В результате происшествия 19-летний рабочий скончался на месте, второй мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение, третий — от врачебной помощи отказался», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, были нарушены меры безопасности. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть).


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