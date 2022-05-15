Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирске

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Четырехлетний ребенок погиб при пожаре в Новосибирске
15 Май 2022, 14:50

В Новосибирске сгорел частный дом. На месте нашли тело маленького ребенка.

Частный дом загорелся на улице Прокопьевская в Кировском районе Новосибирска 15 мая. Во время тушения обнаружено тело четырехлетнего ребенка, сообщили в региональном управлении СК РФ.

СК начал доследственную проверку.

Специалисты устанавливают причину пожара. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, уточнили в ведомстве.


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