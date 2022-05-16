Сайты некоторых сибирских СМИ стали недоступны

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Сайты средств массовой информации холдинга 1MI оказались заблокированы. Также о DDoS-атаке рассказали прибайкальские СМИ. Недоступны и новосибирские «Родные берега».

«Город55» и другие издания медиахолдинга 1MI, в который входит новосибирский Atas.info, «подверглись кибератаке», заявили в редакции «Города55».

«За 7 лет работы мы отразили сотни и тысячи ddos-атак. Сегодняшняя — более мощная чем обычно. На наши сервера идут миллионы запросов. За полчаса мы получили месячную норму нагрузки на системы. Из-за этого производительность упала до 0. Хорошая новость: это не взлом, контенту и резервным копиям пока ничего не угрожает», — прокомментировала директор по продукту 1MI Ирина Гольмгрейн.

На момент публикации Atas.info и «Город55» уже открываются. Также недоступен новосибирский сайт «Родные берега», который рассказывает о жизни и проблемах Советского района города.

По словам главреда газеты «Родные берега» Натальи Таскаевой, это уже третья атака на сайт издания с 24 февраля. «Первый раз взломали, появились антивоенные лозунги на сайте, и проблемы с базой были, — рассказала она Тайге.инфо. — Благо, наш админ их сохраняет, слетели только за сутки материалы».

О DDoS-атаке сообщил сайт «Новый Омск». Кроме того, недоступны Om1 и «ОмскИнформ».

Об атаке также рассказала редакция бурятского «Инфопола». «Чтобы вернуть работоспособность ресурса, потребуется какое-то время. Наша команда работает над устранением последствий атаки», — написала она в телеграме (на момент публикации издание уже доступно).

О «массированных атаках» рассказала и «Новая Бурятия». «Как видим, атаки шли с территорий Украины, США и Нидерландов. Атаки шли на региональные и федеральные информационные ресурсы», — утверждает редакция. Не открывается и один из крупнейших бурятских сайтов Байкал-Daily.