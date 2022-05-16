Мать и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае

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Мать и трехлетний ребенок погибли при пожаре в Красноярском крае
16 Май 2022, 06:56

Пожар произошел в селе Крутояр Красноярского крае. На месте нашли тела женщины и ее маленького сына.

Пожар произошел в частном доме по улице Набережная села Крутояр Ужурского района края. Погибли 36-летняя женщина и ее трехлетний сын, сообщили в региональном управлении СК РФ.

«В момент трагедии глава семьи находился на работе, старший мальчик [10 лет] у дедушки, — рассказали в ведомстве. — В обеденное время в доме возник пожар. Очаг возгорания находился в детской комнате. Предположительно, причиной возгорания явилась неосторожное обращение с источниками огня. Ребенок скончался при доставлении в больницу в автомобиле скорой помощи».

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).


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