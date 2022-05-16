Еще пятеро военнослужащих из Иркутской области погибли в Украине

© vk.com/anna_schekina. Данил Эхман

Четверо военнослужащих из иркутского Усть-Илимска погибли во время «спецоперации» в Украине. О них рассказала глава города Анна Щекина. Кроме того, в Бодайбо почтили память погибшего там же земляка.

15 мая Усть-Илимск простился с Данилом Эхманом, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила глава города Анна Щекина в соцсети.



Про военного известно, что он был выпускником местной школы №5, неоднократно представлял город на соревнованиях по боксу регионального и всероссийского уровней. Учился в техникуме, после службы в армии служил по контракту.

По словам мэра, среди земляков есть и другие погибшие участники «спецоперации».

Сергей Павлов, гвардии рядовой, 27 лет. Воспитывался в многодетной семье. После окончания школы №5 получил специальность в техникуме лесопромышленных технологий. Затем трудился в АО «Агрофирма «Ангара». После срочной службы в армии четыре года служил по контракту в воздушно-десантных войсках в Уссурийске. У него остались жена и маленький сын.

Дмитрий Изместьев, старший разведчик-ефрейтор, 20 лет. Родился в Железногорске-Илимском, затем жил и учился в Рудногорске. После школы переехал в Усть-Илимск. В 18 лет был призван на срочную службу, остался служить по контракту.

Еще один погибший — 21-летний ефрейтор Иван Кожевников. Ранее о нем уже сообщалось. С ним прощались в Братске, где живет сейчас его семья. Молодой человек окончил местную школу № 15. После техникума был призван на срочную службу, продолжил служить по контракту в Брянской области.

Администрация Бодайбо 14 мая в соцсети сообщила о гибели 20-летнего Владимира Литвинова. Он подписал контракт в 2021 году. Служил в городе Алейске старшим разведчиком.

По информации проекта «Люди Байкала», который по официальным источникам собирает данные о погибших военнослужащих, количество иркутян в списке уже превысило 30 человек.