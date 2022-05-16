Дело о «дискредитации» ВС РФ завели на генпродюсера красноярского ТВК

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Дело о «дискредитации» Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП) возбудили в отношении генерального продюсера независимого «ТВК Красноярск» Вадима Вострова. Полицейские написали на него «докладные» из-за цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина.

«Вежливо пригласили прийти в полицию, дать объяснения по возбужденному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Выяснилось, что дискредитация произошла 24 апреля „посредством размещения в сети интернет, а именно, в телеграмм канале“, цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина „Войти во мрак и нащупать в нём людей“. Кстати, отличная статья, если пропустили — почитайте», — написал в своем телеграм-канале Востров.



Текст публиковала Медуза*. Авторы материала поговорили с жителями России и попытались понять, почему они поддерживают «специальную военную операцию».

«Судя по материалам дела, какие-то неведомые мне капитан с майором пишут друг другу докладные, что „согласно акта осмотра сети интернет обнаружено“ и „осмотром установлено“, что на странице VadimVostrov размещено 32 фотографии, 8 видео и 74 ссылки (весь телеграмм посчитали, важным делом люди занимаются!), и в итоге капитан с майором „выявили информацию, дискредитирующую ВС РФ в целях защиты РФ“. Долго копались и смогли найти одну цитату, достаточную, по их мнению, для возбуждения дела. Проявили мужество, упорство и, не побоюсь этого слова, настоящий героизм в поиске опасных мыслей в интернете», — отметил Востров.

«Согласитесь, что цена штрафа за дискредитацию Вооруженных сил РФ 30−50 тысяч рублей — это вообще ни о чем по сравнению с точным знанием, где мы сейчас оказались», — добавил Востров.



Протокол по ст. 20.3.3 КоАП передали в Железнодорожный районный суд.

Вадим Востров был гендиректором ОАО «ТВК-6 канал». В 2021 году издание называло его генеральным продюсером. В 2001—2006 годах Востров был депутатом красноярского заксобрания от избирательного блока «Наши!»