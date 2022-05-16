Красноярского экс-полицейского, собиравшего деньги на полет в космос, задержали за мошенничество

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Задержан председатель красноярского кредитно-потребительского кооператива «Совет» Максим Куликов. Ранее он объявлял о планах по испытанию орбитальной ракеты «Сибирь», запуске суборбитального космического аппарата, лунохода и подготовке миссии на Марс. Его проект продвигали на Красноярском экономическом форуме.

В Краснодаре задержан председатель правления одного из потребительских кооперативов, руководство которого подозревается в хищении 340 млн рублей у пайщиков, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю 16 мая.

«Следствием установлено, что в период с 2016 года по август 2021 года злоумышленники, действуя от имени руководства кредитного потребительского кооператива, совершили хищение денежных средств путем обмана более 800 физических лиц, привлеченных в качестве пайщиков. На сегодня с заявлениями об обмане обратились более 400 граждан, которые признаны потерпевшими, — рассказали в ведомстве. — Установлено, что для вовлечения в члены кооперативов наибольшего числа граждан на различных площадках была размещена реклама деятельности кооператива о привлечении денежных средств граждан под высокие проценты».

Дело возбуждено по ч. 3 и 4 ст. 159 УК (мошенничество). Также задержаны мужчина 1990 года рождения и женщина 1989 года рождения. Председателя потребительского кооператива планируется в ближайшее время этапировать из Краснодара в Красноярск.

В сообщении полиции кооператив не называется. Но, по данным красноярских СМИ, речь идет о КПК «Совет». Его возглавляет Максим Куликов.



Полицейский-космонавт

Максим Куликов, по собственным словам, родился 30 марта 1989 года в Красноярске. Был кандидатом в мастера спорта по плаванию, в 2011-м окончил с отличием Сибирский юридический институт МВД России.

В 2011—2016 годах Куликов работал оперуполномоченным отдела по раскрытию убийств уголовного розыска ГУ МВД по Красноярскому краю. Получил звание капитана полиции. «За 10 лет службы (так и написано — прим. Тайги.инфо) в МВД был неоднократно награжден руководством ГУ МВД России по Красноярскому краю за раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений», — говорится на сайте его компании.

В 2019 году Куликов учредил ООО «Национальная Космическая Компания». На улицах города появились баннеры этой фирмы с портретом основателя, а в бесплатном еженедельнике «Шанс», у которого тираж 235 тыс. экземпляров, вышел целый разворот об «НКК», к тому же лицо основателя было на обложке.

Куликов уверял, что планирует запустить «перспективные научно-исследовательские проекты» совместно с Российской академией наук. Это должно было произойти уже во второй половине 2019 года. В 2020-м компания, как утверждалось, хотела получить «лицензию на осуществление космической деятельности», в 2022-м — запустить сверхлегкую ракету-носитель с выводом груза на орбиту, в 2023-м — отправить луноход на поверхность Луны. В 2024-м «НКК» должна была начать готовить туристический экипаж на Луну, а в 2025-м — миссию на Марс.

Меньше чем за два месяца своего существования «НКК» успела поучаствовать в организации конкурса «Мистер СибЮИ-2019» в своем родном Сибирском юридическом институте МВД. Об этом говорилось на сайте компании: «Максим Куликов лично присутствовал на церемонии, чтобы вручить приз за первое место лучшему курсанту — пятикурснику Илье Фаустову, который поразил членов жюри самыми различными гранями своих талантов».

Сибирский юридический институт МВД возглавлял генерал-майор Игорь Медведев. В 2011 году учреждение было передано из ведения полиции в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Он стал базовым заведением высшего и дополнительного образования по подготовке специалистов по контролю за оборотом наркотиков для государств-членов ОДКБ. В 2016-м после расформирования ФСКН институт вернулся в структуру МВД.

Более того, в 2021 году Максим Куликов участвовал в Красноярском экономическом форуме. Он заявлял государственному агентству ТАСС, что его «Национальная Космическая Компания» намерена в 2024 году провести испытания орбитальной ракеты «Сибирь».

«Ракета „Сибирь“ — планируется летное испытание на 2024 год. То есть сейчас делается документация техническая, сейчас формируются расчетные числовые значения изделия. Это ракета легкого класса высотой 30 метров» — говорил Куликов.

Бизнесмен отмечал, что в перспективе ракета-носитель «Сибирь» будет выводить на орбиту грузы до 1 тонны весом. Также Куликов сообщил о готовящемся в «осенью этого года или весной 2022 года» запланирован первый запуск суборбитальной ракеты сверхлегкого класса.

Госагентство также утверждало, что в 2020 году «Национальная Космическая Компания» провела запуск прототипа суборбитальной ракеты на полигоне в Кировской области.