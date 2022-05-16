Подросток пропал в Болотном
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16-летний подросток пропал в городе Болотное Новосибирской области. О нем ничего не известно с 14 мая.
Об исчезновении Кирилла Зурова сообщает группа «Лизы Алерт» в Новосибирской области.
Молодому человеку 16 лет, он из города Болотное. «С 14 мая 2022 года его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Приметы подростка — рост 160 см, худощавый, волосы русые, глаза серые. Был одет в серую футболку, черные спортивные штаны, серо-зеленые кроссовки.
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