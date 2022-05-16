Правительство РФ захотело ослабить нормы вредных сбросов в Байкал

© Ольга Власова

Федеральные власти предложили еще сильнее ослабить нормы экологического законодательства в отношении озера Байкал. Чиновники Минприроды захотели в 10-13 раз повысить допустимое содержание вредных веществ в сбросах.

Министерство природных ресурсов подготовило изменения к приказу, который контролирует состояние Байкала. Чиновники предлагают ослабить требования по содержанию в сбросах взвешенных веществ — в 1,6 раза, железа — в 10 раз, хрома — в 1,3 раза, ртути — в 13 раз, а адсорбируемых галогенорганических соединений (АОХ) — в 200 раз. На документ обратил внимание «КоммерсантЪ».



Поправки подготовлены в рамках поручений вице- премьера Р Ф Виктории Абрамченко, утверждается в пояснительной записке. Изменения в нормативы сточных вод подготовлены для «реализации задач, направленных на обеспечение выполнения работ по понижению уровня надшламовых вод, находящихся в картах-накопителях полигонов „Солзанский“ и „Бабхинский“» на территории закрытого Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В Минприроды уверяют, что действующие требования сильно завышены. «Для промышленных стоков — а именно в эту часть приказа вносятся изменения — были установлены требования к чистоте выше, чем вода в реке, — считают в министерстве.— Новый приказ все так же содержит самые строгие требования к очистке сточных вод. Качество очистки должно дойти до уровня чистоты воды в реках, в которые сбрасываются стоки».

Чиновники также ссылались за выводы Российской академии наук. Но директор Лимнологического института Сибирского отделения РАН (СО РАН) Андрей Федотов рассказал, что с предложениями Минприроды согласился только «научный совет РАН по глобальным экологическим проблемам». Тогда как профильный научный совет Сибирского отделения РАН по проблемам Байкала указал в своем заключении, что предлагаемые изменения «повлекут серьезные угрозы экосистеме озера». Пределы допустимых сбросов в Байкал можно только уменьшать, а не увеличивать, подчеркнули в СО РАН.

Члены научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал предполагают, что президент РАН Александр Сергеев по ошибке отправил не то письмо.

Ухудшения экологии Байкала опасаются и в «Гринписе России».