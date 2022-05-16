5 тыс. мужских трусов закупили бурятские чиновники за счет бюджета

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Полномочное представительство Бурятии при президенте РФ приобрело 5 тыс. мужских трусов, а также средства гигиены в рамках госконтракта. Закупка почти на 7 млн рублей была осуществлена у единственного поставщика, то есть по сути без конкурса.

Чиновники из Бурятии за госчет покупают товары личной гигиены и одежду, обратил внимание проект «Люди Байкала».



Полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в апреле заключило контракт с предпринимателем из Москвы Михаилом Лабунцовым на поставку хозяйственных товаров и предметов личной гигиены. Его стоимость — свыше 6,9 млн рублей.

Закупка включает такие позиции, как трусы мужские, крем для бритья, одноразовая бритва, зубная паста, мыло — на каждую по 5 тыс. штук товара.

Кроме того, за счет бюджета полномочное представительство закупило у «Спортмастера» на сумму более 30 млн рублей носки, футболки, сумки, джемперы, брюки, кроссовки и салфетки для рук.