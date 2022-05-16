Участок под базу отдыха продается на берегу Новосибирского водохранилища

© дом. рф
Участок под базу отдыха продается на берегу Новосибирского водохранилища
16 Май 2022, 14:15

Дом.рф выставил на аукцион участок на берегу Новосибирского водохранилища. Он оценивается в 13,4 млн рублей и подойдет под базу отдыха.

Участок в 1,1 га продается в Морском сельсовете на берегу водохранилища (Обского моря), сообщается на сайте корпорации Дом.рф. Он примыкает к плотной жилой застройке.

Заявки на лот принимаются до 23 мая.

«Территория подходит для размещения базы отдыха. Торги состоятся 27 мая, начальная цена лота — 13,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Кроме этого участка, в регионе предполагается освоение еще двух. Один из них находится на улице Республиканская в Новосибирске. Аукцион запланирован на третий квартал 2022 года.

Третий участок расположен на улице Радиостанция №2, его площадь 35,6 га. Он стоит в планах комплексного развития территории. Сроки проведения аукциона пока не называются.

В Новосибирской области при помощи ДОМ. РФ уже вовлечено в оборот более 1500 га с градпотенциалом около 3,3 млн кв. м жилья. Продолжается работа по вовлечению в оборот 315,3 га, из них — 306,3 га под строительство жилья с градпотенциалом 1,6 млн кв. м.

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