Крупный пожар произошел в офисном здании в Бердске
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Пожар произошел на территории предприятия в Бердске Новосибирской области. Загорелось здание с офисами.
Производственное здание с офисными помещениями загорелось в Бердске на улице Химзаводская, 11/44 утром 17 мая. Огонь охватил крышу, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
«На тушение привлечены 11 единиц техники и 42 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.
В здании находятся компании «ГеоПласт» и «АББИ». Первая фирма выпускает упаковочную продукцию с доставкой по всей России и СНГ.
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