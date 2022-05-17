Крупный пожар произошел в офисном здании в Бердске

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Крупный пожар произошел в офисном здании в Бердске
17 Май 2022, 05:18

Пожар произошел на территории предприятия в Бердске Новосибирской области. Загорелось здание с офисами.

Производственное здание с офисными помещениями загорелось в Бердске на улице Химзаводская, 11/44 утром 17 мая. Огонь охватил крышу, сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

«На тушение привлечены 11 единиц техники и 42 человек личного состава», — рассказали в ведомстве.

В здании находятся компании «ГеоПласт» и «АББИ». Первая фирма выпускает упаковочную продукцию с доставкой по всей России и СНГ.


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