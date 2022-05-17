Новосибирцы собрали более 2000 подписей против строительства надземного перехода

© Предоставлено Леонидом Лифановым

Жители Новосибирска собрали более 2 тыс. подписей против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского. Эксперты еще несколько лет назад рекомендовали отказаться от проекта, но мэрия все равно вернулась к этой идее.

Независимый депутат горсовета Антон Картавин отнес в мэрию 2204 подписи против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, на которую на левом берегу Оби выходит Октябрьский мост. Он собрал подписи совместно с активистами объединения «Комфортный регион».

Проект надземного пешеходного перехода над дорогами, выходящими на площадь Лыщинского (улицы Блюхера, Немировича-Данченко и проспект Карла Маркса) активно обсуждался еще в 2019 году. Комиссия по транспорту общественно-экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска рекомендовала отказаться от проекта. Решающим аргументом было то, что присутствовавшие на заседании представители муниципального предприятия «УЗСПТС» (ныне «МетроМир»), спроектировавшего пешеходный переход, не смогли объяснить, какой в нем смысл. Оказалось, что никто не просчитывал, как пешеходный переход скажется на автомобильном трафике, ведь на всех дорогах, выходящих на площадь всё равно будут стоять светофоры.

В тоже самое время для пешеходов надземный переход окажется явным неудобством. И в 2020 году мэрия отказалась от строительства перехода, но, как оказалось, лишь временно.

В 2022 году стало известно, что городские чиновники намерены включить строительство надземного пешеходного перехода во второй этап реконструкции площади Лыщинского. Первый должен быть закончен до 2023-го.

Никаких объяснений — зачем нужен данный надземный переход, кому он делает лучше, новосибирские власти не дают, отметил аналитик Алексей Мазур. Также неизвестно, какой именно руководитель принимал решение об его строительстве и на какие экспертизы он опирался, добавил он.

В 2019 году стоимость проекта оценивалась в 300 млн рублей. К 2023 году его цена может резко вырасти с учетом повсеместного увеличения цен на материалы.