Жители рассказали об изнасиловании еще одного ребенка в Киселёвске
17 Май 2022, 06:29
Подросток подвергся сексуальному насилию в Киселёвске Кемеровской области. В розыск объявлен взрослый мужчина.
В кузбасских пабликах распространяется сообщение о том, что 15 мая в Киселёвске был изнасилован «пятилетний» мальчик. Неизвестный мужчина якобы попросил помочь ему «донести сумку» и «в кустах сделал свои дела».
К постам приложена копия ориентировки. Источник НГС42 в правоохранительных органах подтвердил ее подлинность. Но пострадавшему ребенку, по его словам, было не 5, а 13 лет.
Следственный комитет пока не давал официальных комментариев.
В сентябре 2021 года в Киселёвске были изнасилованы и убиты две 10-летние девочки. В преступлениях обвинили 41-летнего Виктора Пестерникова.
При этом Пестерников, осужденный в 2009 году за сексуальное насилие над несовершеннолетним и вышедший из колонии в 2019-м, должен был находиться под административным надзором. Тайга. инфо подробно рассказывала, что мужчина по постановлению суда не имел права покидать Мысковский городской округ и должен был регулярно отмечаться в полиции. При этом после выхода из ИК-44, в мае и июне 2019 года, он привлекался по ч. 2 ст. 19.24 КоАП за несоблюдения обязательств по надзору.
Несмотря на запрет покидать Мыски, мужчина переехал в Киселевск. Там его не поставили на учет в органы профилактики. СК возбудил дело по факту халатности (ст. 293 УК) должностных лиц территориального органа внутренних дел, осуществляющего административный надзор за освободившимися осужденными. Подозреваемыми стали двое полицейских.
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