Суд признал незаконным отказ мэрии Барнаула в пикете против повышения цен из-за «отрицательного мнения» о «спецоперации»

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Суд признал незаконным отказ мэрии Барнаула согласовать пикет против повышения цен. Администрация пыталась запретить акцию под предлогом формирования «негативного отношения» к «спецоперации» в Украине, устроенной президентом РФ Владимиром Путиным. Хотя местные чиновники сами напрямую связали рост стоимости продуктов с боевыми действиями.

Центральный районный суд Барнаула признал незаконным отказ мэрии согласовать пикет против повышения цен, который заявили местные коммунисты. Суд постановил повторно рассмотреть уведомление, сообщили в крайкоме КПРФ.

В администрация согласовала акцию на 18 мая с 18:00 до 20:00 на улице Воровского, 108.

Ранее комитет общественных связей мэрии отказался согласовать акцию сославшись на собственные умозаключения.



«Обращаем ваше внимание, что повышение цен на продукты потребления обусловлено в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины, поскольку в период произошел резкий скачек курса доллара (орфография и пунктуация сохранены — прим. Тайги.инфо), введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары, — утверждается в письме от мэрии (копия имеется в распоряжении редакции). — Экономическая ситуация в стране, связанная в том числе, с введением антироссийский санкций, может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство».

«Проведение пикета с целью „Против повышения цен“ может повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к специальной военной операции на Украине, объявленной президентом РФ 24 февраля 2022 года, — также говорилось в письме. — Указанное обстоятельство может повлечь необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные взывать нарушения общественного порядка и, как следствие, создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нанесения вреда имуществу».

Бумага, которую получили в горкоме КПРФ, была подписана начальником комитета общественных связей и безопасности Геннадием Королёвым. Он состоит в «Единой России», был замруководителя исполкома регионального отделения партии. Мэрию Барнаула возглавляет Вячеслав Франк.

Суд постановил, что пикет «Против повышения цен!» носит экономический характер и не имеет отношения к «специальной военной спецоперации» в Украине.