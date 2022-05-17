Огонь в промзоне Бердска охватил более 0,2 га

© ГУ МЧС по Новосибирской области
Огонь в промзоне Бердска охватил более 0,2 га
17 Май 2022, 07:39

Пожар в промзоне Бердска уничтожил крышу здания с офисами и пристройки. Общая площадь огня превысила 2 тыс. кв. метров. Фото.

Производственное здание с офисными помещениями загорелось в Бердске на улице Химзаводская, 11/44 утром 17 мая. Огонь охватил крышу.

«О локализации крупного пожара огнеборцы объявили спустя два часа. Затем еще через 12 минут открытое горение было ликвидировано, — рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области. — Для бесперебойной подачи огнетушащих средств сотрудники МЧС России проложили две магистральные линии от ближайших пожарных гидрантов».

Очаг возгорания нашли на первом этаже здания, где горела продукция из полиэтилена. По предварительным данным, общая площадь пожара составила 2,1 тыс. кв. метров

«Огонь уничтожил крышу здания и пристройки, повредил оборудование, находящееся внутри, — отметили в МЧС. — По оперативной информации, самостоятельно из здания эвакуировались шесть человек. Данные о пострадавших не поступали».

Пожарные смогли не допустить перехода пламени на склад с со строительными материалами.


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