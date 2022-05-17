Мамы любят своих детей: «Ника» Василисы Кузьминой

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В прокат готовится выйти байопик о самом знаменитом ребенке СССР. Ника Турбина прожила яркую и трагичную жизнь, за экранизацию которой взялась дебютантка — Василиса Кузьмина. Тайга.инфо посмотрела картину и готова рассказать о том, получилось ли создать интересную историю о Турбиной.

Одаренная



Стать известной поэтессой, когда тебе 8 лет, не так-то и просто. Еще при жизни Ники Турбиной в творческой среде возникали вопросы об авторстве ее стихов. Маленькая девочка не выдержала давления и уже в 14 стала вести образ жизни депрессивный и разгульный, бросив как писать, так и читать свои произведения. Многие из приближенных к семье Ники обвиняли ее мать в эксплуатации дочери и психологическом давлении.



Кузьмина начинает свою картину необычно, но очень показательно обозначая конфликт. Документальная съемка, маленькая Ника мило рассказывает о любви к своей матери, у них одно сердце на двоих. Этим неоднозначным взаимоотношениям посвящена большая часть картины.

Без рифмы

Мы находим Нику (Лиза Янковская) в ее 27 лет. Книжки с ее стихами стоят в каждом доме — это советское наследие, перешедшее в новый мир, где нет такого понятия, как СССР. Турбина пытается отмазаться от ухажеров, которых навязывает ей мать (Анна Михалкова) и поступить на актерский. Кузьмина не стремится выйти за рамки российского арт-мейнстрима.

«Ника» — модное кино, с музыкальными прогулками по городу и контрастной пленочной картинкой, напоминающей одновременно фильмы Балагова и Сайфуллаевой. В творческом подходе режиссерки сложно отыскать что-то по-настоящему новое. Тем не менее эксплуатация старого держит тебя у экрана. Все сделано качественно, особенно интересно работает оператор. Теснота, в которой находится душа Ники, передается с помощью постоянного пребывания в квартирах.

Фильм, как и стихи Ники, лишен всякой рифмы, в нем есть лишь свой условный ритм. Часто он рушится и, что самое главное, не передает зрителю нужной эмоции. Красивая победа Ники над собой не дает тебе возможность почувствовать радость за героиню, ведь до этого тебя долгое время утомляли бессмысленными метаниями между ухажерами поэтессы.

Знаменитость вопреки

Картина выбирает очень узкий период времени, не пытаясь исследовать всю жизнь Турбиной. Взамен она предлагает вполне самостоятельное произведение, которое должно ориентироваться на скандальную книгу о жизни и творчестве Ники. Кузьмина выбирает без сомнения самую кинематографичную версию реальности, однако растворяется в ней, не имея кроме красивой легенды, ничего стоящего. Линия с парнем Ники Ваней (Иван Фоминов) уходит в никуда, оставаясь переменной в этом потоке мыслей. Константа здесь одна — любовь к матери, иррациональная и жестокая.

В странных поползновениях общения с самой собой режиссерка раскрывает внутренние конфликты, но, по сути, так и не дает действительного надрыва. Трагедия заканчивается на титре, но это ведь не поэзия, а кино, здесь нельзя закончить сухими словами на фоне.

Кирилл Букетов