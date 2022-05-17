Брат зарезал сестру из-за отказа участвовать в «Бессмертном полку» в Иркутской области

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Застолье 9 мая в одном из домов Иркутской области закончилось убийством. Местный житель зарезал сестру, потому что она отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк».

Усольский городской суд заключил под стражу жителя одной из деревень Иркутской области, который обвиняется в убийстве сестры.



По данным суда, ссора со смертельным исходом произошла 9 мая. Праздник должны были отметить семьей, но к брату и сестре в гости пришла только племянница. Уже на тот момент они были пьяны и ссорились из-за пропавшей медали отца и его дома.

«Они никак не могли решить, кому дом должен принадлежать. В ходе ссоры брат также упрекнул сестру за то, что она отказалась участвовать в акции „Бессмертный полк“, организованной в этот день в их селе. Жители проходили с портретами своих родственников, воевавших во времена ВОВ. В ответ на упрек она сказала, что не стала этого делать, так как отец не заслужил этих почестей, что сильно возмутило брата», — рассказали в суде.

Родственники продолжили застолье. А затем сестра ушла спать. Мужчина, по его словам, находился в сильнейшем опьянении и его охватила злость из-за слов сестры про отца.

«Происходившее в дальнейшем он помнит плохо, в памяти остался момент, как он стоит над кроватью сестры, в его руке нож, а его лезвие целиком утоплено в груди сестры», — добавили в суде.

Потерпевшая скончалась до приезда врачей. Обвиняемый дал признательные показания, утверждая, что всему виной стал алкоголь.