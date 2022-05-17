Площадь лесных пожаров резко выросла в Сибири

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В регионах Сибири выросла площадь лесных пожаров. В Иркутской области за сутки пламя разрослось в четыре раза. Фото.

Площадь пожаров в регионах Сибирского федерального округа, а также в Бурятии и Забайкалье за сутки выросла с 21,7 тыс. га до 27,6 тыс. га. Это следует из сводки Авиалесохраны на 17 мая.

В Красноярском крае пожары охватили 13,87 тыс. га. В Иркутской области площадь, охваченная огнем, за день выросла с 2 тыс. до 8,3 тыс. га.

«Вечером 16 мая в Зиминском районе была ликвидирована угроза перехода лесного пожара на населенный пункт, — рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области. — К селу Буря подошел пожар, который действует на территории местного лесничества с 14 мая. Из-за сильного ветра огонь несколько раз преодолевал минерализованные полосы, которые прокладывали работники лесничества. <…> Общими усилиями, несмотря на направление ветра, движение огня в сторону села удалось остановить к 22:00».

В Туве площадь пожаров увеличилась с 1,3 тыс. до 2 тыс. га. Кроме того, продолжает гореть заповедник Убсунурская котловина на площади 1,86 тыс. га.

Всего с начала года огонь прошел в Сибири 139,5 тыс. га.