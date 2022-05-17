Восьмилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и осталась жива в Ачинске

© pixabay.com
Восьмилетняя девочка выпала из окна пятого этажа и осталась жива в Ачинске
17 Май 2022, 09:24

Восьмилетняя девочка выпала из окна на пятом этаже одного из домов Ачинска. В квартире она находилась с отцом. Ребенок выжил, но получил травмы различной степени тяжести.

Восьмилетняя девочка травмирована в Ачинске после падения из окна пятого этажа 16 мая, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

«Установлено, что в квартире, где проживает ребенок идет ремонт и отец, устав от проведения работ уснул. Предположительно в это время девочка, смотрев в окно, не удержалась и упала с высоты. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.


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