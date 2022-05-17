Картофель подорожал вдвое, капуста подешевела в полтора раза: изучаем цены в магазинах Новосибирска

© Тайга.инфо
Картофель подорожал вдвое, капуста подешевела в полтора раза: изучаем цены в магазинах Новосибирска
17 Май 2022, 09:49

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч возобновляют спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены за месяц на овощи и яблоки в различных магазинах.

В апреле мы рассказывали о стоимости наиболее популярных овощей в 20 магазинах в различных районах города. Оцениваем динамику в тех же торговых точках.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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Картофель подорожал вдвое, капуста подешевела в полтора раза: изучаем цены в магазинах Новосибирска
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