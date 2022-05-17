Власти Новосибирска отказались от надземного перехода на площади Лыщинского

Мэрия Новосибирска отказалась от идеи строительства надземного перехода на площади Лыщинского. Ранее в администрацию было передано более 2 тыс. подписей против проекта.

«Сегодня на комиссии по городскому хозяйству заместитель мэра Олег Клемешов заявил, что на площади Лыщинского не планируется строить никакого надземного пешеходного перехода. Заммэра очень удивился, что против строительства собирались какие-то подписи», — сообщили в независимой коалиции «Новосибирск 2020».

«А мы удивились, когда узнали, что надземный переход не убрали из проекта реконструкции площади Лыщинского. Ждём, когда мэрия покажет новый проект», — добавили в объединении.

Ранее независимый депутат горсовета Антон Картавин отнес в мэрию 2204 подписи против строительства надземного пешеходного перехода на площади Лыщинского, на которую на левом берегу Оби выходит Октябрьский мост. Он собрал подписи совместно с активистами объединения «Комфортный регион».

Проект надземного пешеходного перехода над дорогами, выходящими на площадь Лыщинского (улицы Блюхера, Немировича-Данченко и проспект Карла Маркса) активно обсуждался еще в 2019 году. Комиссия по транспорту общественно-экспертного совета по вопросам градостроительства при мэре Новосибирска рекомендовала отказаться от проекта. Решающим аргументом было то, что присутствовавшие на заседании представители муниципального предприятия «УЗСПТС» (ныне «МетроМир»), спроектировавшего пешеходный переход, не смогли объяснить, какой в нем смысл. Оказалось, что никто не просчитывал, как пешеходный переход скажется на автомобильном трафике, ведь на всех дорогах, выходящих на площадь всё равно будут стоять светофоры.

В тоже самое время для пешеходов надземный переход окажется явным неудобством. И в 2020 году мэрия отказалась от строительства перехода, но в 2022 году стало известно, что городские чиновники намерены включить строительство надземного пешеходного перехода во второй этап реконструкции площади Лыщинского. Первый должен быть закончен до 2023-го.

