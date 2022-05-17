«60 на 70»: в Новосибирске открылась юбилейная фотовыставка Константина Ощепкова и Александра Копалова

© Константин Ощепков/cc19.org
«60 на 70»: в Новосибирске открылась юбилейная фотовыставка Константина Ощепкова и Александра Копалова
17 Май 2022, 11:08

В Центре культуры ЦК19 открылась юбилейная фотовыставка Константина Ощепкова и Александра Копалова, которая представит серии фотографических принтов.

Совместный показ новосибирских фотохудожников является итогом их пятилетней творческой деятельности и входит в презентационную программу институции, в рамках которой ЦК19 знакомит горожан с сибирскими и российскими художественными практиками.

Экспозиция двух залов объединяет более 60 работ, в список которых попали избранные снимки авторов.

Любимые жанры фотографа Константина Ощепкова — пейзаж и обнаженная натура. Константин по праву входит в список мэтров эротической фотографии. По его словам, тема «ню» бесконечна и неисчерпаема: «У меня есть мечта — снять шедевр всех времен и народов. Это вот — снял и всё! Закрыл тему. Можно уходить. Ты все сделал. Но пока такого не произошло».

Фотограф Александр Копалов во времена пленочной фотографии начал работать с цветом в домашних условиях, бесконечно экспериментируя со слайдами.

С появлением цифровой фотографии изменились только инструменты, а методы создания многослойных изображений сохранились прежними. Процессы при этом остались фотографическими, хотя сами снимки становятся похожими на живописные произведения.

«Мое кредо — не подглядывать, а сделать, чтобы было красиво. Красиво — это то, перед чем я пытаюсь остановить зрителя. Я специально стремлюсь к статической декоративности», — комментирует свой метод Александр Копалов.

Своим любимым приемам он остается верным и в рамках актуальной выставки.


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