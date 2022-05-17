Мэрия Новосибирска заявила о нападении сотрудников Urent на забиравших самокаты чиновников

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Мэрия Новосибирска начала массово забирать самокаты с улиц. Два чиновника пострадали во время, как они утверждают, нападения сотрудников кикшеринга Urent. В компании это отрицают.

Мэрия Новосибирска начала забирать электросамокаты с не оформленных парковок.

«13 мая проведен рейд, изъято 8 самокатов. Сотрудники Urent оказали агрессивное противодействие, получили телесные повреждения сотрудница управления потребительского рынка и заместитель главы администрации Октябрьского района. Для безопасного изъятия самокатов были вызваны полицейские», — заявил начальник департамента потребительского рынка мэрии Виталий Витухин (цитата по «Прецеденту»).

14 мая сотрудники МВД и администраций районов забрали 113 самокатов.

Слова главы департамента о травмах чиновников не соответствуют действительности, сообщила пресс-секретарь Urent Алена Сухаревская.

«13 мая никакого сопротивления сотрудники компании во время рейда не оказывали — все мероприятие проводилось под камерами журналистов. При этом, 14 мая в ходе принудительной эвакуации самокатов с территории города наш сотрудник и один из очевидцев получили травмы самокатом, но от обращения в полицию по этому факту отказались. На имеющихся видеозаписях (с обеих сторон) за 14 мая не зафиксировано ни одного чиновника с синяками/ранами, гипсом, перевязками», — отметила Сухаревская.

В итоге компания из-за действий мэрии решила убрать свои самокаты с улиц города.

«Никакого сопротивления со стороны сотрудников компании не было, их действия обусловлены тем, что не были ясны причины эвакуации и не были предоставлены документы, на основании которых изымались самокаты. Мы продолжаем соблюдать соглашение с мэрией в полном объеме. В настоящее время мы ожидаем согласования 131 парковочного места», — добавила представитель Urent.