Количество потребкредитов резко выросло в Новосибирской области

© pixabay.com
Количество потребкредитов резко выросло в Новосибирской области
17 Май 2022, 11:47

Новосибирцы в апреле стали больше брать потребительских кредитов. Эксперты отмечают рост на треть, однако до «досанкционных» показателей далеко.

По данным Национального бюро кредитных историй, Новосибирская область по количеству выданных потребительских кредитов оказалась на 12 месте (12 980), показав рост на 33,1% в сравнении с мартом. Из сибирских регионов ее опередили Иркутская (13 744) и Кемеровская области (14 968).

При этом в феврале цифры были куда больше — только в Новосибирской области объем выдач составлял 25 263 штук. Сокращение к марту составило более 60%.

«В целом, нынешняя ситуация с выдачей потребкредитов схожа с „карантинными“ апрелем-маем 2020 года, с тенденцией к некоторому постепенному восстановлению после первого шока санкций. При этом достаточно существенный рост выдачи потребкредитов в апреле по сравнению с мартом объясняется эффектом „низкой базы“. Напомним, что по сравнению с „досанкционным“ февралем, в марте выдача сократилась сразу на 61,1%, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Риск-менеджмент банков продолжает придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан — в марте-апреле уровень одобрения заявок на потребкредиты снизился до 25−28% против 35% в феврале».

По словам специалиста, количество обращений граждан за потребкредитами в марте-апреле 2022 также сократилось более чем на четверть

Наибольшее количество потребкредитов в регионах РФ в апреле 2022 года было выдано в Москве (29,7 тыс. ед.), Московской области (25,1 тыс. ед.), республиках Башкортостан (24,8 тыс. ед.) и Татарстан (21,0 тыс. ед.), а также в Краснодарском крае (20,9 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (18,6 тыс. ед.).

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