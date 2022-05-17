Авария произошла на шахте в Кузбассе

В Кемеровской области на шахте «Таштагольская» произошла авария. Информационные агентства назвали это «горным ударом».

«Горный удар» зафиксирован на шахте «Таштагольская» в Кузбассе, передает «Интерфакс». В шахте было 252 человека, все эвакуированы.

Никто не пострадал.

О «горном ударе» также сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники.