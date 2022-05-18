Чемпион мира по танковому биатлону из Забайкалья погиб в Украине

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Еще один военнослужащий из Забайкальского края погиб в Украине. Им оказался победитель международных армейских игр в соревнованиях по «Танковому биатлону».

Сергей Бронников погиб во время «спецоперации» в Украине 3 мая. Об этом сообщается в пабликах «Наша Борзя» и «Памяти погибших в спецоперации».

Прощание состоялось еще 15 мая.

На сайте законодательного собрания Забайкальского края говорится, что Сергей Бронников был победителем международных армейских игр 2016 года в соревнованиях «Танковый биатлон». Тогда он служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде.

У погибшего осталось двое детей — девочки 13 и 14 лет, уточнили «Чите.ру» в военкомате.