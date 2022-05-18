Цех по розливу воды загорелся на Байкале

© МЧС

В Иркутской области загорелся цех по розливу воды. Он находится на берегу Байкала.

Цех по розливу воды загорелся в поселке Листвянка на берегу Байкала утром 18 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

«К тушению привлечены 22 человека и семь единиц техники. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

На момент публикации пожар удалось локализовать на площади 600 кв. метров.