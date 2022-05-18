Цех по розливу воды загорелся на Байкале
© МЧС
В Иркутской области загорелся цех по розливу воды. Он находится на берегу Байкала.
Цех по розливу воды загорелся в поселке Листвянка на берегу Байкала утром 18 мая. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
«К тушению привлечены 22 человека и семь единиц техники. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.
На момент публикации пожар удалось локализовать на площади 600 кв. метров.
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