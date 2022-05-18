Воспитательница красноярского детсада била детей и учила материться

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Воспитательница красноярского детсада била детей и учила материться
18 Май 2022, 07:44

Уголовное дело возбуждено в Красноярске в отношении воспитательницы, которая била детей и материлась Получив видеосвидетельства, родители обратились в полицию и придали историю огласке.

Уголовное дело по статье об истязаниях возбуждено следственными органами после проверки материалов о детском саде «Город детства» в Красноярске. Проверку учреждения также проводит прокуратура, сообщает ведомство.

16 мая родители воспитанников частного детсада «Город детства» обратились с заявлением в полицию (оно было также опубликовано в местном паблике). 

В документе они сообщили, что от бывшего воспитателя им стало известно, что сотрудник учреждения бьет детей, оскорбляет, выражается нецензурно и учит этому детей.

Видео, распространенные в соцсетях и СМИ, подтверждают слова родителей.


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