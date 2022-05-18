Осужденная за убийство женщина работала учителем в Кузбассе

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Судимая за убийство жительница Кузбасса устроилась учителем живописи в школу искусств в Прокопьевске. Также у нее оказался поддельный диплом.

В Прокопьевске вынесен обвинительный приговор в отношении учительницы школы искусств, которая при трудоустройстве предоставила работодателю поддельные диплом и справку об отсутствии судимости, сообщает прокуратура Кузбасса.



Женщину осудили за использование поддельного документа. А вот первый раз она была осуждена за убийство.

«Установлено, что жительница Прокопьевска, имевшая судимость по ст. 103 УК РСФСР (убийство), зная, что согласно требованиям законодательства к трудовой деятельности в сфере образования несовершеннолетних не допускаются лица, имевшие судимость за преступления против здоровья населения, при трудоустройстве в школу искусств на должность преподавателя живописи предоставила работодателю поддельную справку об отсутствии судимости», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил женщине 8 месяцев ограничения свободы с возложением дополнительных обязанностей.