«Погрузиться в недавний доинтернетовский мир»: новосибирцев зовут в «Музей СМИ»

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Новосибирцам предлагают экскурсию по «Музею СМИ». Гостям обещают показать «ценные журналистские экспонаты» и «раритетную технику», а также «попробовать себя в качестве ведущего прямого эфира».

Музей новосибирских СМИ откроется в ночь музеев 2022 19 мая, сообщили организаторы проекта «Ново-Сибирск.Конструктивизм!». Его разместят в водонапорной башне на площади Маркса, которая когда-то принадлежала независимой компании НТН-4, а сейчас находится в заброшенном состоянии.

«Башня на Маркса была построена, чтобы обеспечивать водой завод Сибкомбайна и Левобережный соцгород в 1938—1939 годах. Всего на одну ночь мы открываем необычное пространство, водим экскурсии и показываем ценные журналистские экспонаты, — уточняется в посте. — Наша ночь — попытка вызвать ностальгию по старым газетам и телепередачам, а для „зумеров“ — погрузиться в недавний доинтернетовский мир. Но адаптированный под восприятие поколения „с рождения с гаджетами в руках“».

Гостям обещают «живое общение с журналистами разных поколений», знакомство «с вещами из кадра и тем, что остается вне его рамок: от раритетной техники до мелочей с историями».

«Каждый из вас попробует себя в качестве ведущего собственного прямого эфира и получит своего зрителя», — заявили организаторы.

