Красноярец поджег траву из-за скуки и холода

18 Май 2022, 09:35

Жителя Красноярского края задержали по обвинению в поджоге травы на территории Ачинска. Ему грозит штраф.

«В ночное время инспекторы ДПС при патрулировании улиц Ачинска заметили, что в районе реки Чулым произошло возгорание травы, — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. — <…> Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который распивал спиртные напитки в одиночестве. Как пояснил ачинец ему стало скучно и холодно, поэтому решил поджечь траву».

Мужчина, как утверждают в МВД, был агрессивно настроен и попытался скрыться. Но его задержали.

На мужчину составили протокол по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). Ему грозит штраф 2−4 тыс. рублей.


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