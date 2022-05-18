Красноярец поджег траву из-за скуки и холода
18 Май 2022, 09:35
Мужчина, как утверждают в МВД, был агрессивно настроен и попытался скрыться. Но его задержали.
Жителя Красноярского края задержали по обвинению в поджоге травы на территории Ачинска. Ему грозит штраф.
«В ночное время инспекторы ДПС при патрулировании улиц Ачинска заметили, что в районе реки Чулым произошло возгорание травы, — сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. — <…> Сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, который распивал спиртные напитки в одиночестве. Как пояснил ачинец ему стало скучно и холодно, поэтому решил поджечь траву».
Мужчина, как утверждают в МВД, был агрессивно настроен и попытался скрыться. Но его задержали.
На мужчину составили протокол по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности). Ему грозит штраф 2−4 тыс. рублей.
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