Жительница Забайкалья задушила собственного ребенка футболкой из-за безденежья

© pixabay.com
Жительница Забайкалья задушила собственного ребенка футболкой из-за безденежья
18 Май 2022, 09:57

Жительница Забайкалья осуждена за убийство новорожденного. Она родила ребенка дома и сразу убила его, объяснив поступок безденежьем. У нее есть еще двое детей.

29-летняя жительница Читы приговорена к 2,6 годам лишения свободы в колонии-поселении за убийство новорожденного.

«У женщины на иждивении находилось двое малолетних детей 2015 и 2016 года рождения. Родив 2 декабря 2020 года по месту своего жительства доношенного жизнеспособного ребенка, она совершила его убийство, перекрыв футболкой дыхательные пути и вызвав тем самым механическую асфиксию», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Мертвого ребенка нашел в мусорном контейнере на следующий день дворник.

Преступление было раскрыто более чем через год в ходе проведения геномной экспертизы, образцы для которой отбирались у женщин, проживавших поблизости от места обнаружения тела.

«Обвиняемая в полном объеме признала вину, объяснив причины содеянного тяжелым материальным положением и наличием на иждивении двух малолетних детей», — отмечает также прокуратура.


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