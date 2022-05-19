Мистический балет «Жизель» покажут новосибирцам

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В Новосибирске покажут знаменитый балет «Жизель» — историю о потерянной любви, которая сильнее смерти. Постановку представит московская труппа классического танца.

«Классический национальный русский балет» под руководством Виталия Бутримовича представит на сцене Дома ученых знаменитый балет «Жизель» 24 мая, сообщили организаторы.

«В сюжете балета „Жизель“ показана нежная и вместе с тем мистическая история о молодой и наивной девушке, которая любит всем сердцем и уверена в ответных чувствах своего избранника Альберта», — говорится в описании постановки.

По сюжету, поклонник девушки — лесничий — открывает обман ее возлюбленного, в результате чего она теряет рассудок и умирает, не выдержав предательства. Теперь Жизель не простая крестьянская девушка, а мстительная и жестокая, как и все виллисы, к которым она присоединяется. Первым, кого они покарали стал лесничий, пришедший на могилу Жизель. Следующий на это место явился граф Альберт, но душа девушки всё еще нежно и преданно любящая его, защищает возлюбленного от мстительных виллис, спасая от гибели. С рассветом исчезают тени всех девушек и самой Жизель, оставляя лишь глубокий след в душе и памяти Альберта, как вечное сожаление о потерянной любви, которая сильнее смерти.