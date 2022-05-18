Спички и лечение зубов подорожали на четверть за месяц в Новосибирской области

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Официальная инфляция в Новосибирской области с начала года приблизилась к 12%. За последний месяц резко подорожали свекла, морковь, сухие завтраки, маргарин, спички и услуги стоматолога.

Потребительские цены в Новосибирской области в январе-апреле 2022 года выросли на 11,7%. В апреле инфляция составила 1,48%, говорится в материалах Новосибирскстата.

Сильнее всего выросли цены на продукты — на 3,02% за апрель. А с начала года еда, в среднем, подорожала на 14,33%.

Цены на свеклу только в апреле выросли на 36,6% за 1 кг, на морковь — на 20%, на репчатый лук — на 19%. Хлопья из злаков подорожали на 17,4%, маргарин — 15,6%. Овощные консервы для детского питания и натуральный растворимый кофе стали дороже за месяц на 11%, разделанная мороженая рыба — на 8,3%.



Средние цены на платные услуги выросли на 0,2% в апреле. На 25−30% подорожали поездки в Турцию и Юго-Восточную азию, а удаление зуба под местным наркозом — на 23,1%. Мойкуа машины — сразу на 15%, установку натяжного потолка — на 18%, а пластиковых окон — на 14%.

При этом цены на непродовольственные товары в апреле, в среднем, снизились на 0,26%. Ноутбуки подешевели на 20% по сравнению с мартом, стиральные машины и обручальные кольца — примерно на 15%. С другой стороны спички подорожали за месяц на 24,3%, зубная паста — на 15%, шампунь — на 12,5%.