Лидеры кейтеринга ищут решения

© предоставлено организаторами. Анна Сидевич

В Новосибирске впервые состоялся отраслевой форум «Кейтеринг Сибири-2022», участники которого сформулировали ряд срочных инициатив. Форум прошел при поддержке Минпромторга НСО, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, центра «Мой бизнес», регионального отделения «ОПОРА РОССИИ».

В форуме приняли участие более 100 человек, представляющих сферу кейтеринга, event-индустрию и связанные с ними виды деятельности — ресторанный бизнес, поставки сырья и оборудования, банкетное дело, маркетинг, консалтинг, HR. Среди участников — представители органов государственной власти различного уровня из Новосибирска, Москвы, Омска, Барнаула, Бийска и Кемерово. Организаторами встречи выступили региональное представительство Ассоциации кейтеринговых и банкетных служб России и стран СНГ (АКБС) и компания «Кейтеринг Анны Сидевич» — одна из крупнейших в Сибирском регионе.



Отраслевой форум стал площадкой для конструктивного диалога между предпринимателями, экспертами и органами власти. Участники отметили, что сфера общественного питания является одной из самых уязвимых в критических условиях. Кейтеринг — слабое звено общепита: рвутся логистические цепочки, растут цены у поставщиков и смежников, меняются потребительские приоритеты. И гораздо сильнее цен растет общая неопределенность, затрудняющая планирование бизнеса и его развитие. Только консолидировав свои усилия, представители отрасли смогут эффективно пройти через все вызовы текущего периода.

Выступления экспертов, обсуждения во время круглых столов позволили профессионалам наметить пути выхода из кризиса. «Именно в силу своей уязвимости кейтеринг стал очень солидарной отраслью, где конкуренция не может быть доминантой, — поделилась Анна Сидевич. — Кейтерье еще в ковидный период помогали друг другу, делились опытом. В сложившихся более жестких условиях наше сообщество сделало новый шаг к консолидации».

Как отметили организаторы, в сложившейся ситуации кейтеринг не сможет решить возникающие проблемы без тесного контакта с партнерами — без представителей event-индустрии, без поставщиков, коллег по ресторанному бизнесу, поваров. Именно поэтому в программе форума основное место было отдано работе круглых столов.

Большой интерес собравшихся вызвало выступление Кирилла Погодина, президента Ассоциации кейтерингов и банкетных служб России и стран СНГ о ключевых тенденциях отрасли и главных возможностях санкционного периода.

Основные же обсуждения и самые острые дискуссии были отмечены в ходе круглого стола, посвящённого проблемам взаимодействия кейтеринга с event-агентствами и площадками. Участники круглого стола обозначили проблемные зоны во взаимодействии, зафиксировали разницу в логике работы и попытались обменяться решениями, которые кажутся наиболее эффективными в сложившейся ситуации.

Не менее проблемным оказался и круглый стол по вопросам целесообразности event-событий в период турбулентной экономики.

Были активны участники круглого стола, посвященного работе кейтеринга с поставщиками. При очевидности решения — для оптимизации закупочных цен логично переходить на коллективные закупки — было много рабочих моментов, потребовавших обсуждения.

Отдельный круглый стол был посвящен перестройке меню на базе новых возможностей поставщиков и ценообразованию на услуги кейтеринга в условиях постоянно растущей себестоимости продукции.

Региональные и муниципальные органы исполнительной власти готовы участвовать в выстраивании новой системы функционирования бизнеса. Как отметил заместитель министра — начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга НСО Михаил Останин, «наше министерство на регулярной основе проводит встречи с представителями бизнеса, особое внимание уделяется сфере HoReCa — мы всегда оперативно информируем о федеральных и региональных мерах поддержки. На данный момент Минпромторг НСО запускает интернет-платформу „Сделаем сами“, на которой можно как разместить свою заявку на покупку продовольствия, оборудования, так и ознакомиться с предложениями других предпринимателей. Новосибирские рестораторы на данный момент находятся в активном поиске местных контрагентов — фермеров и поставщиков продукции, чтобы наладить новые логистические цепочки и сформировать меню из региональных продуктов».

Участники форума предложили на базе регионального отделения ОПОРЫ РОССИИ организовать Комитет по кейтерингу и организации событий, который бы смог координировать усилия экспертов кейтеринга и эвента. Профессиональный форум решено сделать ежегодным.