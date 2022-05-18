Новосибирские чиновники отказались признавать памятником особняк на территории под застройку

© 2gis.ru/Alina Mars
Новосибирские чиновники отказались признавать памятником особняк на территории под застройку
18 Май 2022, 14:45

Инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области отказалась признавать памятником архитектуры каменный дореволюционный особняк на территории фабрики «Синар», планы на застройку которой озвучивались ранее.

Научный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области не стал признавать памятниками здания на территории фабрики «Синар», сообщает коалиция «Новосибирск 2020».

Провести исследования зданий — кирпичного особняка и главного здания предприятия — просил по просьбе избирателей депутат горсовета Сергей Бойко.

В 2021 году стало известно о возможной застройке территории фабрики. Осенью проект отправили на доработку, писал НГС. В начале декабря вице-губернатор заявлял, что в ближайшие пять лет перенос фабрики не запланирован.

Сообщалось, что здание может быть частью усадьбы А. П. Горностаева, располагавшейся на улице Спасской (Спартака), которую позже заняла дирекция фабрики. Предположительный год постройки — 1909-й.


Теги



Новости из рубрики:



Самое читаемое
«Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России «Серый кардинал» Януковича обзавелся проектами с госучастием в регионах России
Последние материалы
18 Май, 15:00
Где в Новосибирске подешевели «Докторская» колбаса и рыба: мониторинг цен
18 Май, 14:45
Новосибирские чиновники отказались признавать памятником особняк на территории под застройку
18 Май, 13:40
Лидеры кейтеринга ищут решения
18 Май, 13:01
Спички и лечение зубов подорожали на четверть за месяц в Новосибирской области
18 Май, 12:30
Новосибирский депутат Госдумы рассказал, как Россия «займет Харьков»
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования