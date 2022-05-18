Новосибирские чиновники отказались признавать памятником особняк на территории под застройку

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Инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области отказалась признавать памятником архитектуры каменный дореволюционный особняк на территории фабрики «Синар», планы на застройку которой озвучивались ранее.

Научный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области не стал признавать памятниками здания на территории фабрики «Синар», сообщает коалиция «Новосибирск 2020».



Провести исследования зданий — кирпичного особняка и главного здания предприятия — просил по просьбе избирателей депутат горсовета Сергей Бойко.

В 2021 году стало известно о возможной застройке территории фабрики. Осенью проект отправили на доработку, писал НГС. В начале декабря вице-губернатор заявлял, что в ближайшие пять лет перенос фабрики не запланирован.