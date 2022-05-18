Где в Новосибирске подешевели «Докторская» колбаса и рыба: мониторинг цен

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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч возобновляют спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись за месяц цены на куриные бедра, колбасу и сосиски, рыбу и яйца.

В апреле мы рассказывали о стоимости «белкового» набора каждую неделю. После майских выходных возобновляем мониторинг — очередной проводился 16 мая после обеда. Сравнивать будем динамику цен за месяц.



Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.