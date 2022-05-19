«А вот Россия – никогда». Историк Андрей Зубов объясняет, почему Песков не прав

© Франц Рубо. «Оборона Севастополя»

В разные периоды Россия вела не только оборонительные, но и захватнические войны. Но власти пытаются отрицать исторические факты.

«Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала», — заявил за два дня до начала «спецоперации» в Украине пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Объяснить, соответствует ли это утверждение действительности, Тайга.инфо попросила доктора исторических наук, политика Андрея Зубова. Он окончил МГИМО и преподавал там, но был вынужден уйти из вуза после того, как в 2014 году публично осудил присоединение Крыма.



Тайга.инфо: Прав ли Песков, сделавший такое заявление?

— Разумеется, нет. Россия нападала на другие страны и по собственному желанию, и в составе коалиций, из которых могла бы и выйти. Пример такой войны в составе коалиции — война Александра I против Наполеона в 1804—1807 годах. На этот период приходятся знаменитые сражения — Аустерлиц, Фридланд, Эйлау. Они происходили не на русской земле, а на территориях Австрийской империи и королевства Пруссия. Россия выполняла свои союзнические обязательства по отношению сначала к Австрии, а потом к Пруссии, но в любом случае для России это не было защитой собственной территории.

Тайга.инфо: Но война 1812 года для России — оборонительная и справедливая.

— Да, это правда. Когда Наполеон в 1812 году напал на Россию, для страны это действительно была освободительная война, напоминающая войну 1941−1945 годов. Но надо помнить, что в 1807 году войны третьей коалиции закончились заключением Тильзитского мира, во многих отношениях напоминающего пакт Молотова-Риббентропа. Заключив Тильзитский мир, Россия вступила в союз с Наполеоном, предав своих союзников по третьей коалиции. Благодаря этому предательству, Россия получила даже часть земель своих бывших союзников — Белосток, входивший в состав Пруссии и Тернополь, принадлежавший Австрии. Еще после Тильзита Россия захватила Финляндию, принадлежавшую Швеции.

Тайга.инфо: Когда Россия нападала не в составе коалиции, а по собственной воле?

— Крымская или, как ее называют во всем мире, Восточная война 1853 — 1856 годов — нападение России на Турцию. Очень похоже, кстати говоря, на нынешнюю ситуацию. Тогда Россия тоже предъявила целый ряд претензий Турции, Османской империи, в том числе о передаче ключей от Вифлеемского храма от православных католикам. Османская империя отказалась эти требования удовлетворить, и Россия объявила ей войну — российские войска вступили в Дунайские княжества (это территория нынешней Румынии), являвшиеся частью Османской империи. Потом в эту войну в защиту Турции вступили Англия, Франция, Сардинское королевство.

Ту войну Россия ужасно проиграла, причем уже на своей территории. Примерно такую же — агрессивную и ненужную — войну с Турцией в 1828 году начал Николай I. Еще одна война на Балканах была в 1877−78 годах. Ее после долгих колебаний объявил Турции Александр II, когда восстали сербы и болгары — христианские народы, проживавшие на европейской части Османской империи. Тоже абсолютно ненужная война, и ее результаты были отняты у России коалицией европейских держав, которые считали, что Россия совершила агрессию в отношении Турции. Поэтому Константинополь не отошел к России, не были созданы Великая Болгария и Великая Сербия, о которых мечтал Александр.

Тайга.инфо: Россия, как писали в советских учебниках, пришла на помощь христианским народам. Почему тогда война 1877−78 годов — ненужная, и почему права коалиция европейских стран, аннулировавшая результаты победы России?

— Европейские государства сочувствовали христианским народам, проживавшим в Османской империи. Эти государства на берлинском конгрессе 1878 года оказали давление на Турцию, которая приняла соответствующие законы, гарантирующие соблюдение прав христиан. После наполеоновских войн весь ХIХ и начало ХХ века главенствовали принципы Венского конгресса 1815 года, в том числе принцип незыблемости границ, согласно которому границы государств могли быть изменены только по добровольному согласию.

В этом смысле, кстати, в сознании европейцев мало что изменилось по сей день. Конечно, в ХIХ веке это не было абсолютной нормой. Случилась Франко-Прусская война 1870−71 годов, Франция потеряла Эльзас и Лотарингию. Но в целом главенствовал принцип: надо добиваться равноправия народов, но не передела границ. Это, кстати говоря, и принцип современных международных отношений. Поэтому, когда [президент РФ Владимир] Путин говорит, что русскоязычное население Донбасса должно получить независимость — это абсурд. Русскоязычное население Донбасса должно быть равноправным. И Европа никогда не позволит Украине третировать русскоязычное население, в какой бы части Украины оно ни проживало — на Донбассе, в Одессе или в Херсоне.

В России этого не понимают, не знают. Считают, что на Берлинском конгрессе 1878 года Россию обманули, лишив ее плодов победы. Но это примитивное понимание. На самом деле Европа не хотела создавать прецедент передела границ.

Тайга.инфо: Кто выступил агрессором в русско-японской войне начала ХХ века?

— Формально война началась нападением Японии, которая, поняв, что столкновение неизбежно, решила начать первой, чтобы получить некое преимущество. Но одного движения пальца России было бы достаточно, чтобы этой войны не случилось. Накануне Япония пыталась заключить мирный договор с Россией, учитывающий интересы обеих сторон, однако в январе 1904 года Николай II отказался даже принять японского посланника. Николай презирал японцев и вообще считал, что Корея и Манчжурия должны быть русскими. Как известно, закончилась эта война для России плачевно.

Тайга.инфо: Самый известный пример — война 1939−1940 годов с Финляндией.

— Так называемая «зимняя война», тоже очень похожая на нынешний конфликт. Эстония, Латвия и Литва выполнили требования, предъявленные Сталиным, а Финляндия отказалась. Была имитация нападения Финляндии на СССР, это понимал весь мир. После этого СССР начал боевые действия, надеясь разгромить Финляндию за две недели. Сталин говорил, что победить финнов — не бог весть что, но война так и не привела к однозначной победе. Да, Финляндия потеряла часть территорий, но сохранила свой строй, свою политическую независимость.

Тайга.инфо: Миф, который Дмитрий Песков только озвучил, бытует много лет. Кто и когда его придумал?

— Честно говоря, пальцем не могу указать, но в 1960-е годы в школе, потом в институте в наше сознание этот миф активно внедряли: «Россия — мирная страна. Россия никогда ни на кого не нападала». Я добавлю ещё, что Россия вела и колониальные войны. При Александре II в Средней Азии: на территории Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении. Тяжелейшие жестокие войны. Картины Верещагина прекрасно это иллюстрируют. Война России на Северном Кавказе против Шамиля. На Кавказе Шамиль — герой. Да и присоединение Закавказья при Александре I (за исключением Грузии, которая формально присоединилась к России ещё при Павле Первом) — это тоже завоевание.

В Карабахе были кровавые войны. Баку был очень жестоко взят российскими войсками в 1806 году. Оборона Гянджи — героическая страница азербайджанского народа. А оборона от кого? От российских войск.

Эпоха была такая. Англичане и французы тоже вели колониальные войны. Но нет оснований говорить: «А вот Россия — никогда».

Тайга.инфо: Можно ли сказать, что Россия в ХIХ веке была миролюбивее или, напротив, агрессивнее других держав?

— Рейтинги здесь не составишь, или они будут субъективными. Сегодня у США и Великобритании миролюбивая позиция, но в ХIХ веке молодые Соединенные Штаты были агрессорами и завоевывали куски мексиканской территории — Калифорнию, Нью-Мексико. А война англичан и американцев в Канаде, в результате которой появился штат Мэн? Наконец, знаменитая испано-американская война 1899 года, когда США фактически захватили Кубу, формально объявив ее независимой. Пуэрто-Рико захватили полностью, и сейчас это часть США под лукавым названием «свободно присоединившееся государство». Англия тоже вела колониальные войны в Индии и в Бирме. Мир жесток. В тот период внешняя политика России — не самая миролюбивая и не самая агрессивная.

А вот в ХХ веке после Первой мировой войны страны-победительницы, бывшие страны Антанты, выбрали путь строительства новой системы международных отношений на принципах президента США Вудро Вильсона: право нации на самоопределение, плебисцит, незыблемость границ и так далее. После Первой мировой этот принцип не воплотился в жизнь из-за тоталитарных государств. Но после Второй Мировой — воплотился полностью, за исключением зоны, находившейся под советским влиянием, где продолжалась агрессивная внешняя политика.

Тайга.инфо: В последние годы Россия превратилась в главного агрессора на мировой арене?

— Да, безусловно. Начиная с войны с Грузией 2008 года. Я даже не знаю, с кем Россию сравнить. В ХХI веке почти не осталось государств, решающих конфликты с другими странами военной силой. Китай, может, и хотел бы захватить Тайвань, но не решается. Пожалуй, современную Россию можно сравнить только с Ираном — агрессивным, циничным, не считающимся с международными нормами государством. Но он не так опасен, как Россия с ее огромным ядерным потенциалом.

Еще одно исключение — Сербия. Милошевич попытался восстановить маленькую империю — Югославию — в прежних границах, что привело к кровавым войнам на Балканах. Попытки Милошевича закончились полным крахом, он оказался в Гааге на скамье подсудимых, от Сербии отделилось Косово. Но сознание сербов — не всех, но многих — остается имперским, так же, как сознание многих россиян. Не случайно <…> ["спецоперацию"] России против Украины, кроме Беларуси, поддержала Сербия.

Тайга.инфо: Можно ли считать демократическую форму правления гарантией миролюбия государства?

— К сожалению, нет. Сами народы могут быть агрессивными. Гитлер в Веймарской республике пришел к власти демократическим путем, а он явно призывал к агрессии, к реваншу. В ХIХ веке США, будучи демократическим государством, вели захватнические войны. Демократия — это когда народ управляет страной, определяет ее внешнюю и внутреннюю политику. И если сам народ заражен вирусом агрессии.

Демократия не позволяет политическим авантюристам совершать преступления против воли народа, но необходима еще и глубокая аккультурация, как в Европе после Второй Мировой войны. Все народы были обучены миру. Их заставляли быть мирными. Так что вторым моментом после демократии должна быть политическая культура народа. Это вопрос, я бы сказал, направленной демилитаризации. Это словосочетание часто использует Путин, но понимает под ним элементарные вещи — отказ от определенных видов оружия. На самом деле направленная демилитаризация — отказ от агрессивных форм сознания. Вот против них надо вести культурную и правовую работу.