Обыски начались у независимого депутата горсовета Новосибирска

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Силовики пришли к независимому депутату горсовета Новосибирска Антону Картавину. Действия могут быть связаны с делом команды Алексея Навального. Картавин проходит свидетелем.

Обыск начался у Картавина утром 19 мая, сообщила другой независимый депутат горсовета Хельга Пирогова.

Следственные действия могут быть связаны с уголовным преследованием соратников Навального, но никаких подробностей пока не уточняется. Картавин проходит свидетелем, уточнила Пирогова Тайге.инфо. Политика увезли на допрос в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В череде новых дел о дискредитации это выглядит абсолютно неприкрытой попыткой давления», — отметила Пирогова в твиттере.

UPD (16:52) Антон Картавин вышел с допроса. На обыске у него забрали технику, некоторые официальные обращения граждан и документы из горсовета, сообщили в коалиции «Новосибирск 2020». «Антон остался в статусе свидетеля и дал подписку о неразглашении», — уточнили в объединении.

Антон Картавин избран в горсовет при поддержке независимой коалиции «Новосибирск 2020» от округа №25 в Ленинском районе города. На днях он сдал в мэрию более 2 тыс. подписей против строительства надземного перехода на площади Лыщинского.

Известно, что 18 мая в Красноярске проходили обыски у оппозиционной активистки Наталье Петеримовой, которая какое-то время прежде имела отношение к команде оппозиционера Алексея Навального.

В конце декабря 2021 года уголовные дела возбудили в отношении независимого депутата гордумы Томска Ксении Фадеевой и журналиста Захара Сарапулова из Иркутска под предлогом связи с командой Навального. Их отпустили под запрет определенных действий. Соратник Фадеевой по фракции независимых депутатов в гордуме Томска Андрей Фатеев ранее уехал из России.

В сентябре 2021 года СК РФ возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом (ч. 1 ст. 282.1 УК), а также об участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК). Его фигурантами стали Алексей Навальный и его соратники. По версии следствия, в 2017 году в 37 регионах России было создано общественное движение «Штабы Навального"*, «куратором и руководителем» которого являлся Леонид Волков.



«В период с 2014 по 2021 годы в состав сообщества вошли [Любовь] Соболь, [Георгий] Албуров, [Руслан] Шаведдинов, [Вячеслав] Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — говорилось в сообщении СК.



Оппозиционерам вменили деятельность, направленную «на дискредитацию органов государственной власти, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки».

*Мосгорсуд по иску прокуратуры признал «общественное движение «Штабы Навального»» и «Фонд борьбы с коррупцией» «экстремистскими» и запретил их деятельность в России. Организации уже ликвидированы. «Фонд борьбы с коррупцией» также ранее объявлен «иностранным агентом». Мы обязаны указывать всё это по запретительным законам.

UPD (09:32) Добавлена информация о статусе Картавина как свидетеля.

