Барнаульцы вышли на пикет против роста цен

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Пикет против роста цен прошел в Барнауле. Ранее мэрия города сама напрямую связала инфляцию со «спецоперацией» в Украине. Коммунисты же винят в этом санкции. Фото.

Пикет против повышения цен прошел в Барнауле. В нем приняли участие активисты КПРФ, «Левого Фронта» и движения «За новый социализм», сообщили коммунисты.

Официальная инфляция в регионе в январе-апреле 2022 года уже достигла 12,28%. А цены на продукты выросли за четыре месяца, в среднем, на 14,35%, говорится в данных Алтайстата.

«Участники акции раздавали спецвыпуск газеты „Голос труда“ и рассказывали прохожим о том, что в результате беспрецедентных западных санкций российская экономика сейчас сталкивается с многочисленными вызовами, однако при сохранении прежнего неолиберального социально-экономического курса сплотить народ России не получится», — утверждают в крайкоме КПРФ.



Мэрия Барнаула пыталась запретить акцию протеста, связав ее со «спецоперацией» в Украине.

«Обращаем ваше внимание, что повышение цен на продукты потребления обусловлено в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины, поскольку в период произошел резкий скачек курса доллара (орфография и пунктуация сохранены — прим. Тайги.инфо), введены антироссийские санкции, следовательно, изменились цены на некоторые товары, — утверждалось в письме от мэрии. — Экономическая ситуация в стране, связанная в том числе, с введением антироссийский санкций, может рассматриваться как чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство».

«Проведение пикета с целью „Против повышения цен“ может повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к специальной военной операции на Украине, объявленной президентом РФ 24 февраля 2022 года, — также говорилось в письме. — Указанное обстоятельство может повлечь необоснованный рост социальной напряженности, общественные волнения, способные взывать нарушения общественного порядка и, как следствие, создать угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, нанесения вреда имуществу».

Бумага, которую получили в горкоме КПРФ, была подписана начальником комитета общественных связей и безопасности Геннадием Королёвым. Он состоит в «Единой России», был замруководителя исполкома регионального отделения партии. Мэрию Барнаула возглавляет Вячеслав Франк.

Но Центральный районный суд Барнаула суд признал отказ мэрии незаконны и постановил, что пикет «Против повышения цен!» носит экономический характер и не имеет отношения к «специальной военной спецоперации».

Фото крайкома КПРФ