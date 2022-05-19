Иркутянам отказывают в обещанных Путиным выплатах из-за «автохлама» и отсутствия официального заработка

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Части жителей Иркутской области специально отказывают в выплатах на детей, обещанных Путиным. Больше всего отказов — по имущественному положению. Доходы семьи учитывают до выплаты налогов. Помешать получить деньги могут и зарегистрированные на одного из членов семьи машины, давно не находящиеся на ходу, и отсутствие официального трудоустройства.

«Решение об отказе принимается в Иркутской области, как и во всей стране, в зависимости от того, насколько имущественное положение семьи позволяет это сделать. Кроме имущественного положения есть другие параметры: постоянное проживание, гражданство (у родителей и ребенка) и другое. Но больше всего отказов — по имущественному положению», — цитирует ИрСити заместителя управляющего отделением ПФР по Иркутской области Ирину Близнец.

Президент России Владимир Путин анонсировал выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет 8 марта.

По данным минсоцразвития Приангарья, выплаты назначаются семьям, чей средний доход одного члена семьи меньше прожиточного минимума, который в Иркутской области составляет 13,4 тыс. рублей на человека. Также перед назначением пособия оценивается нуждаемость в ней — учитываются доходы семьи, имущественное состояние (количество жилплощади, автомобилей и т. д. ) и занятость родителей.



Близнец уточнила, что доходы членов семьи учитываются до выплаты налогов, то есть начисленные.

«Граждане хотят, чтобы учитывались их расходы, потому что им нужно заплатить за жилищно-коммунальные услуги, кредиты, если они есть. Это всё понятно и хочется, чтобы было так, но по законодательству мы учитываем только начисленные доходы до вычета налогов по данным ФНС», — заявила она.

Отказы в выплатах, по словам сотрудницы ПФР, бывают и из-за того, что на кого-либо из членов семьи зарегистрировано более одной машины, при этом их техническое состояние не учитывается (помешать могут даже машины, давно находящиеся не на ходу).



Близнец добавила, что еще одной причиной для отказа в выплате может стать неофициальное трудоустройство. Правило нулевого дохода предполагает, что у взрослых членов семьи должен быть хотя бы один источник дохода — зарплата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсия или стипендия. Он может отсутствовать только по уважительной причине. Например, уход за ребенком (если его воспитывают оба родителя, то правило нулевого дохода распространяется только на одного человека), инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет, обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет, служба в армии и трехмесячный период после демобилизации, прохождение длительного лечения (дольше трех месяцев), официальная безработица (учитывается период до 6 месяцев после постановки на учет), а также отбывание наказание и трехмесячный период после освобождения.

