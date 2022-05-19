Житель Новокузнецка поджег бездомного, чтобы инсценировать свою смерть
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Житель Новокузнецка признан виновным в убийстве бездомного мужчины. Жертва, по задумке убийцы, должна была помочь ему инсценировать собственную смерть, чтобы избежать уголовного преследования.
Житель Новокузнецка приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство. По данным прокуратуры региона, преступление было совершено в ноябре 2020 года.
47-летний новокузнечанин пригласил бездомного мужчину выпить, а затем вывез его в безлюдное место и задушил.
«Он надел на руку убитого свои часы и поджег автомобиль, намереваясь инсценировать собственную смерть с целью уйти от уголовного преследования за распространение наркотиков», — рассказали в прокуратуре.
Вину в преступлении осужденный признал полностью.
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