Житель Новокузнецка поджег бездомного, чтобы инсценировать свою смерть

© pixabay.com
Житель Новокузнецка поджег бездомного, чтобы инсценировать свою смерть
19 Май 2022, 13:02

Житель Новокузнецка признан виновным в убийстве бездомного мужчины. Жертва, по задумке убийцы, должна была помочь ему инсценировать собственную смерть, чтобы избежать уголовного преследования.

Житель Новокузнецка приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство. По данным прокуратуры региона, преступление было совершено в ноябре 2020 года.

47-летний новокузнечанин пригласил бездомного мужчину выпить, а затем вывез его в безлюдное место и задушил.

«Он надел на руку убитого свои часы и поджег автомобиль, намереваясь инсценировать собственную смерть с целью уйти от уголовного преследования за распространение наркотиков», — рассказали в прокуратуре.

Вину в преступлении осужденный признал полностью.


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