Новосибирским дорогам нашли нового начальника

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Новосибирским дорогам нашли нового начальника
19 Май 2022, 14:16

Начальником управления автодорог мэрии Новосибирска стал бывший чиновник минтранса региона Сергей Эпов. До февраля должность занимал Юрий Сердюк, перешедший в администрацию Первомайского района.

Заместителем начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска — начальником управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска назначен Сергей Эпов, сообщила администрация города.

«Сергей Витальевич будет отвечать за координацию работы наших дорожных предприятий, ДЭУ, проводить плановый и текущий ремонт, а также отвечать за содержание дорог», — отметил мэр Анатолий Локоть.

Сергей Эпов фигурировал в сообщениях об увольнениях в минтрансе после возбуждения дел о взятках в министерстве. Однако в СК потом уточнили, что чиновник мог быть уволен еще до коррупционного скандала.

Сергей Эпов родился в 1978 году в городе Кирово-Чепецке Кировской области. В 2000 году окончил Сибирский государственный университет путей сообщения с квалификацией «инженер путей сообщения» по специальности «мосты и транспортные тоннели».

Начал свою карьеру с мастера, прораба участка по ремонту искусственных сооружений ООО ПСУ 4 «НМС» (Новосибирск). Работал главным инженером ООО «Линия» (Новосибирск), заместителем главного инженера ООО «Опора» (Новосибирск). С 2010 по 2021 годы — главный специалист, консультант, заместитель начальника управления дорожного комплекса Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области. С 2021 по 2022 годы был директором ООО «Спецтехаренда» (Новосибирск).


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