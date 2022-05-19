Spiegel рассказал о романе предполагаемой дочери Путина с главой новосибирского балета

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Предполагаемая дочь президента РФ Владимира Путина может встречаться с одним из известнейших российских артистов балета Игорем Зеленским, узнали журналисты. Он гастролировал по иностранным театрам, а также долгое время был художественным руководителем Новосибирского театра оперы и балеты.

Катерина Тихонова, которую СМИ называют младшей дочерью Путина, встречается с экс-главой Мюнхенского государственного балета Игорем Зеленским. Об этом пишет журнал Spiegel со ссылкой на полученные документы.

Тихонова была замужем за миллиардером Кириллом Шамаловым. В 2018 году пара рассталась, писал Bloomberg.

Игорь Зеленский — один из самых известных российских артистов балета. Он родился в Лабинске Краснодарского края в 1969 году. С 1988 года был в труппе Мариинского театра, уже в 1991-м стал солистом. Также был приглашенным солистом ведущих театров мира.

С 2006 по июнь 2016 года Зеленский был художественным руководителем балета Новосибирского театра оперы и балета. Он также возглавлял балетную труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

«Это, безусловно, сильная команда, что не отменяет необходимости внимания, работы, роста, — говорил о новосибирской труппе Зеленский в 2013 году. — К нам постоянно приходит интересная молодежь из разных городов, и это тоже — большая работа. Театры конкурируют за талантливых молодых исполнителей, найти, привлечь и удержать людей не так просто. В труппе много интересных артистов, некоторые получали заманчивые предложения от российских и зарубежных театров, и к каждому надо найти подход. <…> Город можно поздравить с прекрасным приобретением — в качестве приглашенного солиста у нас танцует молодой и уже знаменитый Сергей Полунин. Великолепная Анна Жарова недавно получила звание „Народный артист РФ“».

Сергей Полунин говорил журналистам, что набивал татуировки Игоря Зеленского и герба России.

С 1 сентября 2016 года Игорь Зеленский был художественным руководителем Баварского государственного балета.

В Новосибирске же в апреле 2010 года был создан Фонд Игоря Зеленского. Его учредителями был сам Зеленский и ООО «Деловой клуб „РДК“», которое создал известный новосибирский бизнесмен Эдуард Таран и связанные с ним структуры. Фонд был ликвидирован в конце 2015 года.



В 2013 году Зеленский говорил, что его жену зовут Яна Серебрякова. У них были две дочери и сын.