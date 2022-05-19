Подсолнечное масло подорожало на 20%, сметана — на треть: мониторинг цен в Новосибирске
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Тайга.инфо и Тайга.Ресёч возобновили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены за месяц на масло, молоко и сметану.
Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит»,
«Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший
выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем
цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре
недели.
В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.
Тайга.инфо больше 15 лет рассказывает, что на самом деле происходит в Сибири.
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