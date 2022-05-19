Подсолнечное масло подорожало на 20%, сметана — на треть: мониторинг цен в Новосибирске

© Тайга.инфо
Подсолнечное масло подорожало на 20%, сметана — на треть: мониторинг цен в Новосибирске
19 Май 2022, 15:05

Тайга.инфо и Тайга.Ресёч возобновили спецпроект по мониторингу цен на продукты в торговых сетях Новосибирска. Мы выбираем самые дешевые товары в супермаркетах. Рассказываем, как поменялись цены за месяц на масло, молоко и сметану.

Цены фиксируют в сетях Spar, «Ашан», «Быстроном», «Магнит», «Мария-Ра», «Мини Лента», «Пятерочка», «Супер Лента», «Ярче» и «Хороший выбор». Принцип выбора товара — самая низкая стоимость. Сравнивать будем цены за 18 апреля и за 16 мая — спустя четыре недели.

В инфографике красным обозначена самая высокая цена, зеленым — самая низкая, желтым — средняя в категории.


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