McDonald's продаст свой бизнес компании из Сибири

© Наталья Гредина
McDonald's продаст свой бизнес компании из Сибири
19 Май 2022, 15:30

Сеть фастфуда McDonald’s Corp объявила о продаже своего бизнеса в России крупному франчайзи — компании «ГиД» Александра Говора.

В мае McDonald’s сообщила, что решила уйти из России и продать местный бизнес локальному покупателю. Как стало известно 19 мая им станет компания «ГиД» Александра Говора, пишет «Интерфакс».

ООО «ГиД» открывало рестораны сети по франшизе в Сибири. Сейчас управляет 25 ресторанами в регионе. По данным сервиса «Контур-Фокус», в 2021 году выручка фирмы составила более 2 млрд рублей, чистый убыток — свыше 12 млн.

По условиям сделки Говор приобретает все ресторанное портфолио сети и в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.

Соглашение также предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.

Покупатель также согласился профинансировать зарплаты корпоративных сотрудников, которые работают в 45 регионах страны, до закрытия сделки. Кроме того, он также будет финансировать существующие обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными службами.

Александр Говор — известный кузбасский бизнесмен. В 1990-е он возглавлял шахту «Юбилейная», затем стал директором шахт «Есаульская», «Кушеяковская» и «Новокузнецкая». В 2007-м вместе с Юрием Кушнировым они начали строить Яйский нефтеперерабатывающий завод. Также структуры Говора занимались девелопментом.

В 2015 году компания бизнесмена заключила франчайзинговый договор с McDonald’s и занялась развитием сети в Сибири.


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