Количество новосибирцев с рассеянным склерозом выросло вдвое за 11 лет

© Алексей Гриценко

С 2010 по 2021 год вдвое выросло количество новосибирцев с рассеянным склерозом. В областном минздраве заявили, что пациенты обеспечены «всем необходимым арсеналом лекарственных препаратов».

Количество пациентов с рассеянным склерозом, стоящих на учете в центре рассеянного склероза при Новосибирской областной больнице, увеличилось с 1630 до 3021 с 2010 по 2021 год, сообщила куратор центра Надежда Малкова на круглом столе в заксобрании.

Рассеянный склероз занимает четвертое место среди неврологических заболеваний после инсультов, паркинсонизма и эпилепсии. Полностью избавиться от диагноза невозможно, но крайне важно предупредить переход болезни в прогрессирующие формы, при которых человек не справляется в быту без посторонней помощи, отметил сопредседатель круглого стола, член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Владимир Круглый.

«Система оказания качественной медицинской помощи людям с рассеянным склерозом и обеспечения их необходимым с каждым годом совершенствуется. В настоящее время появляется все больше инновационных лекарственных препаратов, в том числе для таргетной терапии. В связи с этим врачебное сообщество сегодня видит острую необходимость в обновлении клинических рекомендаций и изменении стандартов оказания медицинской помощи», — заявил Круглый.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова, 93% пациентов получают препараты, изменяющие течение рассеянного склероза (ПИТРС), за счет федерального бюджета по программе «ВЗН» (высокозатратные нозологии). Только 7% относится к региональному льготному обеспечению, и это «самая проблемная часть», прежде всего потому, что в большинстве регионов отсутствует специализированная помощь больным рассеянным склерозом.

«Таких пациентов практически не госпитализируют в стационары из-за тарификации. Все наши призывы к регионам пересмотреть тарификацию на госпитализацию разбиваются о позиции субъектов относительно того, что „это невозможно правильно посчитать“, — объяснил Власов. — В итоге получается, что на лечение в больнице пациента с рассеянным склерозом выделяется столько же, как на лечение пациента, условно, с мигренью, и его, говоря рыночным языком, просто невыгодно госпитализировать».

Ежегодный прирост больных рассеянным склерозом составляет от 7% до 10%, уточнил вице-президент Общероссийской общественной организации пациентов с рассеянным склерозом Федор Шишлянников.

«При этом качество жизни у нас улучшается, и средняя продолжительность тоже увеличивается. В мое время, когда ставили диагноз, отводили не больше 10−15 лет. А теперь нас становится больше, потому что мы живем дольше. Это тоже медико-социальная проблема», — отметил он.

Замминистра здравоохранения области Елена Аксенова заявила, что регион обеспечен «всем необходимым арсеналом лекарственных препаратов» для пациентов с рассеянным склерозом.

«В настоящее время препараты у нас имеются в достаточном количестве с хорошим запасом более чем на полгода, рисков по необеспечению мы вместе с Центром рассеянного склероза не видим», — подчеркнула она.

Аксенова также выразила надежду, что с появлением новых препаратов пациенты будут обеспечены ими в полном объеме.

